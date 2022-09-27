Росийских туристов предупредили о надвигающейся на Таиланд опасности

Генконсульство РФ в Пхукете: на курорте прогнозирут проливные дожди со шквалистым ветром

Российский туристов, отдыхающих на курортах Таиланда, предупредили о надвигающемся на страну тайфуне «Нору». Об опасности сообщает Генконсульство России в Пхукете в своем Telegram-канале.

По прогнозам синоптиков, обрушившийся на Филиппины тайфун «Нору» в ближайшие дни достигнет территории Южного Таиланда, в том числе Пхукета. В связи с этим в дипведомстве призвали соотечественников соблюдать меры предосторожности.

«В период с 28 сентября по 2 октября в провинции ожидаются проливные дожди со шквалистым ветром, включая затопления отдельных районов острова. Высота волн в Андаманском море прогнозируется на уровне свыше трех метров», — говорится в сообщении.

Ранее в сентябри власти Таиланда назвали новую дату отмены всех коронавирусных ограничений на въезд в Таиланд для иностранцев. Таким образом, с 1 октября порядок въезда туристов в королевство полностью вернется к допандемийному.