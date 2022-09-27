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Россияне массово перестали отдыхать в Турции по одной причине

В АТОР сообщили, что спрос на отдых в Турции в 2022 году снизился на 37,8 процента

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Россияне массово перестали отдыхать в Турции в 2022 году — специалисты туррынка сообщили о заметном снижении спроса по направлению. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно данным туристического ведомства Турции, с января по август 2022 года на курорты страны приехали на 37,8 процента меньше отдыхающих из России, чем в аналогичный период 2019-го. По словам туроператоров, одной из основных причин значительного падения спроса стало сокращение авиаперевозки и связанная с ней дороговизна авиабилетов.

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«За три летних месяца россияне совершили в Турцию 2 149 484 поездки. Это на 10 процентов больше, чем летом 2021 года (1,9 миллиона), но рост в полном смысле этого слова "мнимый": он достигнут только за счет потерянных для туризма в 2021 году двух третей июня», — отметили в АТОР.

Ранее в сентябре российская авиакомпания «Азимут» запустила новые рейсы из Москвы в Турцию и Армению. Отмечается, что вылеты запланированы на 7, 28 сентября и 1 октября. Так, рейс в Стамбул из столицы России будет осуществляться 28 сентября. Цена авиабилетов начинается от 63 тысяч рублей на человека в одну сторону.

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Валентина Процкова
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