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Российская авиакомпания запустила дополнительные рейсы в Армению и Турцию

Авиакомпания «Азимут» объявила о запуске дополнительных рейсов в Ереван и Стамбул
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Soeren Stache / ZB / Globallookpress.com

Российская авиакомпания «Азимут» запустила новые рейсы из Москвы в Турцию и Армению. О запуске дополнительных полетов перевозчик объявил у себя в Telegram-канале.

Отмечается, что вылеты запланированы на 7, 28 сентября и 1 октября. Так, рейсы из Москвы в Ереван будут выполняться 27 сентября и 1 октября. Стоимость билета стартует от 96 тысяч рублей в одну сторону.

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Тем временем рейс в Стамбул из столицы России будет осуществляться 28 сентября. Цена авиабилетов начинается от 63 тысяч рублей на человека в одну сторону.

Ранее в сентябре премьер-министр Израиля Яир Лапид призвал руководство национальной авиакомпании El Al увеличить количество рейсов из России в связи с объявлением частичной мобилизации.

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Фариза Бацазова
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