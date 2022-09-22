Российская авиакомпания запустила дополнительные рейсы в Армению и Турцию

Авиакомпания «Азимут» объявила о запуске дополнительных рейсов в Ереван и Стамбул

Российская авиакомпания «Азимут» запустила новые рейсы из Москвы в Турцию и Армению. О запуске дополнительных полетов перевозчик объявил у себя в Telegram-канале.

Отмечается, что вылеты запланированы на 7, 28 сентября и 1 октября. Так, рейсы из Москвы в Ереван будут выполняться 27 сентября и 1 октября. Стоимость билета стартует от 96 тысяч рублей в одну сторону.

Тем временем рейс в Стамбул из столицы России будет осуществляться 28 сентября. Цена авиабилетов начинается от 63 тысяч рублей на человека в одну сторону.

Ранее в сентябре премьер-министр Израиля Яир Лапид призвал руководство национальной авиакомпании El Al увеличить количество рейсов из России в связи с объявлением частичной мобилизации.