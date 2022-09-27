В российском аэропорту перестали требовать справки из военкомата для выезда

В аэропорту Тюмени перестали требовать от мужчин справки из военкомата для выезда за рубеж

В аэропорту Тюмени «Рощино» перестали требовать от мужчин справки из военкомата для выезда за рубеж. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани, пишет РБК.

Отмечается, что терминал работает в штатном режиме, официального запрета на вылет за границу нет.

26 сентября стало известно, что у жителей Тюменской области для регистрации на зарубежные рейсы начали требовать справки из военкомата. Уточнялось, что это ограничение было введено после объявления о частичной мобилизации и не распространялось на внутренние рейсы.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Как уточнил министр обороны Сергей Шойгу, из запаса будут призываться россияне, уже имеющие боевой опыт, а также люди с нужной для армии военно-учетной специальностью.