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США отреагировали на желание некоторых россиян уехать из своей страны

Белый дом приветствовал желание некоторых россиян уехать из своей страны в США
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отреагировала на желание некоторых россиян уехать из своей страны в США. Об этом она заявила на брифинге для журналистов.

По словам Жан-Пьер, Вашингтон «видит протесты на улицах России». Она добавила, что подать заявление на статус беженца из-за преследований можно вне зависимости от национальности. Подобные обращения будут рассматриваться в индивидуальном порядке. «Мы приветствуем всех, кто ищет убежище», — сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о числе уехавших за границу россиян, однако эти данные есть у погранслужбы.

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Марина Совина
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