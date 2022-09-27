США отреагировали на желание некоторых россиян уехать из своей страны

Белый дом приветствовал желание некоторых россиян уехать из своей страны в США

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отреагировала на желание некоторых россиян уехать из своей страны в США. Об этом она заявила на брифинге для журналистов.

По словам Жан-Пьер, Вашингтон «видит протесты на улицах России». Она добавила, что подать заявление на статус беженца из-за преследований можно вне зависимости от национальности. Подобные обращения будут рассматриваться в индивидуальном порядке. «Мы приветствуем всех, кто ищет убежище», — сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о числе уехавших за границу россиян, однако эти данные есть у погранслужбы.