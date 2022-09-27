Стало известно о контактах России и США по неофициальной линии

«Коммерсант» узнал о неофициальной линии связи России и США

Российская и американские стороны поддерживают контакты по непубличным каналам связи, сообщает газета «Коммерсант».

Как уточнили источники, Москва предупредила Вашингтон о том, что поддержка Украины может привести страны к «опасной черте». При этом американская сторона по неофициальной линии связи напоминает российской о том, что применение ядерного оружия может вызвать «катастрофические последствия».

Журналисты узнали, что стороны призывают друг друга успокоиться.

В понедельник, 26 сентября, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон ответит Москве на возможное применение ядерного оружия.