Россиянина осудили на 10 лет за убийство знакомого ударом ножа в грудь

Под Владимиром 34-летнему россиянину дали 10 лет за убийство знакомого ударом ножа в грудь

Во Владимирской области 34-летнего россиянина осудили на 10 лет за убийство 33-летнего знакомого. Об этом во вторник, 27 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, днем 6 октября 2020 года в Вязниках приятели распивали спиртное в одной из квартир. Во время застолья между ними возник конфликт, после чего компания вышла на улицу и стала выяснять там отношения.

Не сумев решить ситуацию мирным путем, фигурант ударил ножом в грудь одного из мужчин. Также он ранил 38-летнего россиянина, ударив его ножом в шею.

Первый пострадавший скончался на месте, а второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. После драки нападавший скрылся с места преступления, однако был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы (ППС).

Ранее стало известно, что жителя Петербурга посадили на 10 лет за убийство и расчленение отца ради квартиры.