Врачи рассказали о состоянии здоровья раненного россиянином военкома

Состояние здоровья раненного в Усть-Илимске военкома остается крайне тяжелым

В пресс-службе Минздрава Иркутской области рассказали о состоянии здоровья военкома Усть-Илимска и Усть-Илимского района Александра Елисеева, которого ранее ранил призывник, устроивший стрельбу во время инструктажа. По словам врачей, его состояние за ночь стабилизировано, однако при этом остается очень тяжелым, сообщает ТАСС.

«Состояние крайне тяжелое, но стабильное, не ухудшается», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что пострадавшего могут транспортировать в Иркутск, однако окончательное решение об этом пока не было принято. В Минздраве пояснили, что в настоящее время Елисеева нельзя перевозить из-за непогоды.

Ранее очевидец стрельбы в военкомате Усть-Илимска Сергей Шевченко рассказал, что выстрелы начались во время инструктажа в актовом зале. По его словам, во время выступления военного комиссара один из призывников вскочил с места и выстрелил в него.