Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Врачи рассказали о состоянии здоровья раненного россиянином военкома

Состояние здоровья раненного в Усть-Илимске военкома остается крайне тяжелым

Фото: Pixabay

В пресс-службе Минздрава Иркутской области рассказали о состоянии здоровья военкома Усть-Илимска и Усть-Илимского района Александра Елисеева, которого ранее ранил призывник, устроивший стрельбу во время инструктажа. По словам врачей, его состояние за ночь стабилизировано, однако при этом остается очень тяжелым, сообщает ТАСС.

«Состояние крайне тяжелое, но стабильное, не ухудшается», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что пострадавшего могут транспортировать в Иркутск, однако окончательное решение об этом пока не было принято. В Минздраве пояснили, что в настоящее время Елисеева нельзя перевозить из-за непогоды.

Ранее очевидец стрельбы в военкомате Усть-Илимска Сергей Шевченко рассказал, что выстрелы начались во время инструктажа в актовом зале. По его словам, во время выступления военного комиссара один из призывников вскочил с места и выстрелил в него.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пасечник допустил введение военного положения в ЛНР и ДНР
Российский бизнес попросил предоставить отсрочку от мобилизации
Иран осудил поставку оружия Украине или России
Истребительный парк ВВС США оказался перегруженным
Названы признаки взлома смартфона
КНДР в ООН пожаловалась на враждебную политику США
Стало известно о назначении Рогозина на новую должность после референдумов
Стало известно о нанятом для убийства главы Херсонской области диверсанте
Сексолог назвала основные причины женских измен
Врачи рассказали о состоянии здоровья раненного россиянином военкома
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.