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Еще два российских парламентария захотели отправиться на фронт

Парламентарии Кастюкевич и Бондарев захотели принять участие в спецоперации на Украине

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Еще два российских парламентария захотели принять участие в специальной военной операции на Украине. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщил секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

По его словам, о своем желании отправиться на фронт заявили замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Игорь Кастюкевич и глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев. «Для обоих фраза "есть такая профессия — Родину защищать" не пустой звук», — отметил Турчак.

Так, пояснил он, Кастюкевич окончил военный вуз и четыре года прослужил в Вооруженных силах России. При этом последние семь месяцев он провел в Донбассе и Херсонской области, руководя гуманитарной миссией «Единой России».

В свою очередь Бондарев прежде, чем стать сенатором, прошел две чеченские кампании, руководил российской авиацией во время операции в Сирии, а также на протяжении нескольких лет возглавлял Военно-воздушные (впоследствии Воздушно-космические) силы страны и был удостоен звания Героя России. Кроме того, за его плечами сотни боевых вылетов, уточнил Турчак.

Ранее сообщалось, что заявления о направлении их на службу в зону проведения СВО на Украине подали зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол. Позже стало известно, что Милонов уже прибыл в Донбасс.

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Варвара Кошечкина
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