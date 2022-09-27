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Канье Уэст появился на публике в сланцах с бриллиантами и носках

TMZ: рэпер Канье Уэст появился на показе Burberry в сланцах с бриллиантами и носках

Фото: Ricky Vigil M / Getty Images

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст, который официально сменил имя на Йе (Ye), посетил показ бренда Burberry, организованный в рамках Недели моды в Лондоне, и привлек внимание папарацци. Соответствующие снимки приводит издание TMZ.

Хип-хоп-исполнитель появился на публике в толстовке с капюшоном, черных кожаных штаны и куртке. Кроме того, на мероприятие он надел сланцы с носками. При этом упомянутая обувь была оформлена множеством бриллиантов.

Ранее дизайнер и диджитал-художник Макс Арнаутов предложил в коллекцию бренда Balenciaga новую обувь — сланцы из бутылок. Известно, что на создание обуви модельера вдохновили слова рэпера Канье Уэста — в соцсетях музыкант призвал дизайнеров присмотреться к «детям и бомжам» для новых идей.

В августе 2020 года Канье Уэст представил кроссовки с ребристой подошвой, напоминающие по форме горнолыжную обувь, и вызвал споры в сети.

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Мария Винар
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