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В Запорожской области явка на референдум составила около 90 процентов

Глава ЦИК Запорожской области Катющенко заявила о 90-процентной явке на референдум

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Около 90 процентов жителей Запорожской области проголосовали на референдуме о вхождении в состав России. Об этом заявила глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко, передает ТАСС.

«У нас обработано три процента протоколов. По предварительным данным, явка в Запорожской области составила более 90 процентов. Я считаю, что это высокий показатель», — сообщила глава ЦИК.

Ранее глава областной администрации Евгений Балицкий сообщил, что первые итоги голосования на референдуме станут известны около 21:00 27 сентября, а финальные результаты обнародуют утром 28 сентября. После объявления итогов референдума о присоединении региона к России он обратится к президенту РФ Владимиру Путину.

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