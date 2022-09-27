В ЛНР озвучили явку на референдуме по присоединению к России

В ЦИК ЛНР заявили, что явка на референдуме в республике составила 92,6 процента

В Луганской народной республике (ЛНР) озвучили явку на референдуме о присоединении к России — она составила 92,6 процента. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ЛНР Елена Кравченко, пишет ТАСС.

По ее словам, участие в голосовании приняли 1 миллион 260 тысяч 32 избирателя. «За пределами ЛНР участие в голосовании приняли 402 575 избирателей, или 99,35 процента. Всего в голосовании приняли участие 1 миллион 662 тысячи 607 избирателей, или 94,15 процента. Это общая явка», — заявила глава ЦИК.

Теперь, отметила Кравченко, избирательная комиссия приступает к подведению итогов.

Ранее власти республики пообещали озвучить предварительные итоги референдума в конце последнего дня голосования — 27 сентября.

Референдумы о присоединении к России начались в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях 23 сентября.