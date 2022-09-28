Россияне бросились арендовать жилье в популярной курортной стране

Emirates.Estate: спрос на аренду жилья в ОАЭ среди россиян подскочил на 142 процента

В период с июня по август 2022 года спрос на аренду недвижимости в Объединенных Арабских эмиратах (ОАЭ) среди россиян подскочил на 142 процента относительно аналогичного периода 2022 года. О том, что граждане России бросились арендовать жилье в популярной курортной стране, «Ленте.ру» сообщили аналитики портала Emirates.Estate.

Относительно летних месяцев 2020 года положительная динамика в июне-августе 2022-го составила 420,61 процента. Интерес к аренде жилья в ОАЭ в августе нынешнего года оказался на 1,62 процента выше, чем в июле. Число обращений растет два месяца подряд.

Кроме того, показатель августа текущего года на 121 процент превысил параметр за восьмой месяц предыдущего года. Всего за восемь месяцев 2022-го спрос на аренду недвижимости в ОАЭ среди россиян был на 197,64 процента выше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

В сентябре аналитики компании Skolkovo Realty пришли к выводу, что жители Московского региона бросились скупать жилье в Дубае. Согласно их данным, в период с января по август 2022 года население Москвы и Московской области интересовалось приобретением недвижимости в Дубае на 177,58 процента чаще, чем в аналогичный период прошлого года.