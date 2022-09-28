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Артистов без брони и отсрочки от армии смогут мобилизовать

Артисты, у которых отсутствует бронь или отсрочка от армии, могут быть мобилизованы
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Mihail Tokmakov / Globallookpress.com

Российские артисты, которые находятся в составе Вооруженных сил России, могут быть призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщается на правительственном портале «Объясняем.рф».

По данным портала, мобилизация может коснуться тех звезд, у которых отсутствует бронь в культурных учреждениях или отсрочка от армии.

«Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и не имеют основания для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы», — отвечают на сайте на вопрос о том, будут ли мобилизованы деятели культуры, артисты балета, актеры и певцы.

Ранее рэпер Тимати опроверг слухи об эмиграции в Узбекистан и заявил, что находится в Москве. Он также коснулся темы мобилизации, подчеркнув, что «долг родине придется отдавать рано или поздно».

Позже в Госдуме прокомментировали готовность Тимати к мобилизации.

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Анастасия Астахова
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