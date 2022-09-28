Стало известно о желании Трампа нанести удар по нарколабораториям в Мексике

WP: Трамп изучал возможность бомбардировки нарколабораторий в Мексике

Экс-президент США Дональд Трамп изучал возможность бомбардировки мексиканских нарколабораторий. О желании бывшего главы Штатов нанести удар по Мексике стало известно из книги «Мошенник: создание Дональда Трампа и разрушение Америки» репортера газеты New York Times Мэгги Хаберман, отрывки из которой приводит The Washington Post (WP).

По словам Хаберман, все началось с того, что помощник министра здравоохранения Бретт Жируар вошел в Овальный кабинет в парадной форме и сказал, что необходимо «накрыть цель» (lead to target). «Он [Трамп] поднимал этот вопрос несколько раз, в конце концов спросив ошеломленного министра обороны Марка Эспера, действительно ли Соединенные Штаты могут разбомбить лаборатории», — пишет она, заявляя, что экс-президента озадачил подбор слов чиновника.

Как отмечает журналистка, советники Трампа думали не о том, чтобы пытаться изменить точку зрения президента, а о том, чтобы попросить Жируара не смущать его и больше не носить при нем парадную форму.

В мае бывший глава Пентагона Марк Эспер в готовившихся к публикации мемуарах также вспоминал, что Трамп всерьез рассматривал возможность уничтожения мексиканских нарколабораторий. Эспер утверждал, что Трамп был крайне недоволен притоком наркотиков через южную границу и заявлял, что власти Мексики не контролируют собственную страну.