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США признавали в России конкурента по газу еще в 2014 году

Экс-госсекретарь США Райс в 2014 году озвучивала планы по устранению РФ с рынка газа в ЕС
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Martha Irvine / AP

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс восемь лет назад указывала на интерес Вашингтона в увеличении географии поставок своего газа в Европе. Интервью государственного деятеля от 2014 года вспомнил журналист Дмитрий Смирнов в Telegram.

Экс-госсекретарь призналась, что США проигрывают России в конкуренции за газ, так как европейцы в тот период сильно зависели от российских энергопоставок и деловых связей. Однако она предупреждала, что если Москва не перестанет наращивать свое влияние на европейском рынке, то «в дальнейшем мы можем оказаться в состоянии настоящего конфликта с Россией».

«Сейчас нам нужно ввести более жесткие санкции, и я боюсь, что в какой-то момент дойдет до нефти и газа. Люди говорят, что у европейцев закончатся энергоресурсы. Ну, у русских закончатся деньги до того, как у европейцев закончатся энергоресурсы», — заявляла Райс.

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Дальнейшая цель, по ее словам, заключалась в изменении структуры энергетической зависимости, для чего нужны трубопроводы, которые не проходят через Украину и Россию. «Годами мы пытались заинтересовать европейцев другими маршрутами трубопроводов, пришло время это сделать», — заявляла экс-госсекретарь восемь лет назад.

В конце летнего сезона 2022 года стало известно, что после завершения летних профилактических ремонтов американские предприятия начали увеличивать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Загрузка заводов достигла максимума с конца июня, на производство идет 325 миллионов кубометров газа в сутки, причем в ближайшее время показатели будут расти. Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара захотела увеличить объемы газа, закупаемого у США.

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Варвара Кошечкина
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