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Подсчитаны потери газа во взорванных нитках «Северного потока»

Аналитик Собко оценил утечку газа из взорванных «Северных потоков» в 2 миллиарда долларов

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Газ на сумму более двух миллиардов долларов может выйти в воздух в результате утечек из взорванных ниток трубопроводной системы «Северный поток». Так оценил ущерб аналитик нефтегазовой и нефтегазохимической отрасли Александр Собко, пишет «Прайм».

По подсчетам, если брать за основу, что в трубах был плановый объем газа под давлением 300 бар, при нынешней спотовой цене (2000 долларов за тысячу кубометров на крупнейшем европейском хабе TTF) в трех нитках находится газ на 2,16 миллиарда долларов. Однако, уточнил эксперт, пока неясно, надо ли, чтобы весь газ вышел из трубопроводов. Он допустил, что в трубах нужно будет поддерживать давление, чтобы вода не попала в трубы, и в этом случае нужно будет постоянно качать газ, который продолжит выходить на поверхность.

26 сентября оператор газопровода Nord Stream AG заявил о падении давления в «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». Диспетчеры выяснили, что потенциальная утечка газа произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море.
Позднее Датское энергетическое управление подтвердило, что утечки из газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» могут быть следствием преднамеренного действия, поскольку «там не маленькая трещина, а действительно большая дыра».

Сейсмолог Бьорн Лунд раскрыл, что в районе утечек на «Северном потоке» было зафиксировано два подводных взрыва. Один взрыв произошел ночью, а другой — вечером понедельника. Сейсмологи Уппсальского университета в Швеции также подсчитали, что один из взрывов был эквивалентен по мощности более 100 килограммам тротила

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Марина Совина
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