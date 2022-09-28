Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Российская актриса пожаловалась на проблемы в работе из-за внешности

Актриса Екатерина Шпица призналась, что моложавая внешность мешает ей в профессии

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса театра и кино Екатерина Шпица призналась, что внешность мешает ей в профессии. О своих проблемах в работе она рассказала в интервью изданию «Аргументы недели».

36-летняя знаменитость пожаловалась на то, что часто получает отказ от работодателей, предлагающих ей роли зрелых женщин, поскольку выглядит гораздо моложе своих лет. «Есть роли, которые хочется сыграть, а моему агенту напрямую говорят: мы бы Катю позвали, но не выглядит она как мать троих детей», — посетовала Шпица.

Помимо этого, артистка призналась, что один раз увидела себя в списках самых некрасивых, но при этом талантливых актрис. «Я не знала, радоваться или плакать… Любая внешность ограничивает. Так или иначе мы в этой профессии очень зависимы от внешности. (...) Значит, это мой крест. В чем-то — мой бонус, а в чем-то — крест», — заключила она.

Ранее российский хирург Лия Гавашели назвала выдающие возраст женщины внешние признаки. По ее словам, на старение организма указывают запавшие глаза и обезвоженная кожа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Власти ввели режим повышенной готовности из-за ситуации на КПП «Верхний Ларс»
Главу охранявшего школу Ижевска ЧОПа поместили под домашний арест
Призыв США к американцам покинуть территорию России объяснили
Германия заявила о непризнании результатов референдумов на Украине
Российский губернатор объяснил нехватку кроватей в одной из воинских частей
В Минске заявили о подготовке заочного производства по делу Цепкало
Летевший в Казахстан самолет развернулся в воздухе из-за неисправности
Тарасова отреагировала на вручение повесток фигуристам сборной России
США заявили о готовности к сотрудничеству с талибами
Звезда «Очень странных дел» рассказал о проявлении расизма в свою сторону
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.