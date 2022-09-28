Психиатр подсказала способ определить игровую зависимость у ребенка

Психиатр Пархоменко: дети с игровой зависимостью страдают от бессонницы и синдрома отмены

Дети с игровой зависимостью жертвуют сном и едой, страдают от синдрома отмены и бессонницы, рассказала врач-психиатр, психотерапевт Университетской клинической больницы № 1 имени Сеченова, кандидат медицинских наук Инна Пархоменко. Способ определить у ребенка такую зависимость она подсказала в беседе с «Аргументами и фактами».

По словам Пархоменко, здоровье детей с игровой зависимостью серьезно страдает. «Дети, которым телефон природу заменил, страдают от гиподинамии и гипоксии. Но главные мишени — нервная система и мозг», — предупредила она.

Она подчеркнула, что из всех геймеров зависимыми становятся лишь 0,2 процента и, чтобы поставить диагноз «игровая зависимость», больного требуется наблюдать в течение года. О зависимости, объяснила психиатр, говорит готовность жертвовать ради игры учебой, едой и сном, безразличие ко всему, что не относится к игре, исчезновение друзей и выраженный синдром отмены. «Во время напряженной игры у него в большом количестве выделяются гормоны удовольствия эндорфины. Без игры же он раздражен, агрессивен или апатичен, жалуется на головную боль, плохой сон и прочее», — объяснила она

Кроме того, истощенных игрой геймеров, продолжила Пархоменко, нередко начинают мучить кошмары, бессонница, гипертония, у них нарушается деятельность сердечно-сосудистой системы, возникает склонность к депрессиям, психозам.

Помочь игроману может врач, но, отметила психиатр, способна сделать вклад в реабилитацию и семья. Пархоменко предложила вернуть ребенку радости реального мира. «С детьми это сделать проще. Их можно сводить в театр, цирк, на аттракционы, отвезти в дом отдыха, свозить на рыбалку, записать в секцию, кружок», — сказала она, добавив, что подростков придется внимательно выслушать, помочь наладить утерянный контакт с семьей и окружающими.

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