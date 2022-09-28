В Германии в два раза увеличилось число обращений в продуктовые банки

Der Spiegel: более двух миллионов жителей ФРГ получают продуктовую помощь

В Германии в два раза увеличилось число граждан, обращающихся в продуктовые банки, пишет Der Spiegel со ссылкой на исследование Немецкого института экономических исследований.

На сегодняшний день продуктовую помощь получают более двух миллионов жителей ФРГ, в то время как в 2020 году продовольственными банками пользовались около 1,1 миллиона человек. Некоторые учреждения предупредили, что достигли предела своих возможностей из-за ажиотажного спроса.

Рост цен на продукты произошел из-за инфляции и увеличения числа беженцев, отмечает издание. Три четверти из тех, кто прибегает к подобной помощи, находятся на грани бедности и имеют проблемы со здоровьем. Четверть полученных продуктов идет на питание детей, так как в продуктовые банки часто обращаются одинокие или многодетные родители.

Ранее глава немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц указал, что украинские беженцы эксплуатируют Германию, пользуясь предоставляемыми благами.

20 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что 2023 год может оказаться сложнее текущего с точки зрения роста цен на энергоносители, удобрения и продовольствие.