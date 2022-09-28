Цене газа в Европе предрекли рекордный рост из-за утечки на «Северных потоках»

Экономист Гривач предрек цене газа в ЕС рекордный рост из-за утечки на «Северных потоках»

Выход «Северных потоков» из строя затрудняет возвращение на рынок объемов российского газа. Это даст ценам на топливо дополнительный импульс для роста, заявил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. В беседе с «Лентой.ру» специалист спрогнозировал, что стоимость топлива вырастет выше рекордных значений.

Цены на газ в Европе остаются на экстремально высоком уровне, заметил Гривач. Выход из строя инфраструктуры существенно затрудняет возвращение на рынок объемов газа из России, добавил он.

«Следовательно, это будет дополнительно дестабилизировать рынок во время отопительного сезона. Это будет придавать ценам дополнительный импульс вверх в ближайшие месяцы», — высказался специалист.

26 сентября оператор газопровода Nord Stream AG заявил о падении давления в «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». Диспетчеры выяснили, что потенциальная утечка газа произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море.

Позднее Датское энергетическое управление подтвердило, что утечки из газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» могут быть следствием преднамеренного действия, поскольку «там не маленькая трещина, а действительно большая дыра».

Сейсмолог Бьорн Лунд раскрыл, что в районе утечек на «Северном потоке» было зафиксировано два подводных взрыва. Один взрыв произошел ночью, а другой — вечером понедельника. Сейсмологи Уппсальского университета в Швеции также подсчитали, что один из взрывов был эквивалентен по мощности более 100 килограммам тротила