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Кадыров сообщил о наступлении по линии фронта на Херсонском направлении

Кадыров заявил, что отряд бойцов обеспечивает наступление на Херсонском направлении

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Группа бойцов под командованием чеченского командира Султана Рашаева обеспечивает наступление по линии фронта на Херсонском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Отряд бойцов под командованием дорогого брата, опытного чеченского командира Султана Рашаева, на данный момент обеспечивает успешное наступление по линии фронта в Херсонском направлении. Кроме того, под надежной защитой наших воинов находится Энергодар», — написал политик.

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Никита Абрамов
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