Кадыров сообщил о наступлении по линии фронта на Херсонском направлении

Кадыров заявил, что отряд бойцов обеспечивает наступление на Херсонском направлении

Группа бойцов под командованием чеченского командира Султана Рашаева обеспечивает наступление по линии фронта на Херсонском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Отряд бойцов под командованием дорогого брата, опытного чеченского командира Султана Рашаева, на данный момент обеспечивает успешное наступление по линии фронта в Херсонском направлении. Кроме того, под надежной защитой наших воинов находится Энергодар», — написал политик.