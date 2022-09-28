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Стали известны еще две не подлежащие мобилизации категории россиян

ВИЧ-инфицированные и состоящие на учете в психдиспансере россияне не подлежат мобилизации

Фото: Shutterstock

Россияне, инфицированные ВИЧ, не подлежат частичной мобилизации. Эту категорию граждан назвали на информационном портале «Объясняем.рф».

Как стало известно, призываться также не будут лица, состоящие на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщал, что студентов-очников не будут призывать в рамках частичной мобилизации.

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24 сентября 2022

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава государства заверил, что призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Министр обороны России Сергей Шойгу пояснил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт, а также с нужными для армии военно-учетными специальностями.

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Анна Щербакова
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