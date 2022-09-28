Стали известны еще две не подлежащие мобилизации категории россиян

ВИЧ-инфицированные и состоящие на учете в психдиспансере россияне не подлежат мобилизации

Россияне, инфицированные ВИЧ, не подлежат частичной мобилизации. Эту категорию граждан назвали на информационном портале «Объясняем.рф».

Как стало известно, призываться также не будут лица, состоящие на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщал, что студентов-очников не будут призывать в рамках частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава государства заверил, что призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Министр обороны России Сергей Шойгу пояснил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт, а также с нужными для армии военно-учетными специальностями.