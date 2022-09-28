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В селе Кабардино-Балкарии возведут новую амбулаторию

В селе Куба, расположенном в Кабардино-Балкарии, появится новая амбулатория

Кадр: ГТРК «Кабардино-Балкария»

В селе Куба, расположенном в Кабардино-Балкарии, возведут новую амбулаторию. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, в здании площадью 513 квадратных метров появятся кабинеты терапевта, педиатра и других узких специалистов, а также процедурные и палаты дневного стационара. Отмечается, что на данный момент врачи ведут прием в старом корпусе, который будет работать до появления нового медицинского учреждения.

Известно, что строительство амбулатории проходит по программе «Развитие здравоохранения». Всего на работы выделили более 40 миллионов рублей. В течение нескольких недель в здании начнут устанавливать окна и двери, после чего перейдут к внутренней отделке. Завершить возведение планируют в декабре 2023 года.

В марте в Майском, Кабардино-Балкария, завершили капитальный ремонт детской поликлиники. Строители закончили капитальный ремонт педиатрического отделения Центральной районной больницы, в ходе которого в ней обновили все помещения и системы жизнеобеспечения. В частности, в учреждении появились открытая регистратура, удобная навигация, гардероб на первом этаже, а также парковка для колясок.

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Майя Пономаренко
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