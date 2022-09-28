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Российский смертоносный «Маркер» доработают под спецоперацию

РИА Новости: российский робот «Маркер» доработают под задачи спецоперации
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

Российский боевой робот «Маркер», называемый смертоносным, доработают под задачи специальной военной операции на Украине. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник.

«При том что масса и габариты платформы останутся теми же, что у уже собранных образцов, их функционал и возможности будут значительно расширены», — сказал собеседник агентства.

По его словам, условный «Маркер-2» «будет нацелен минимум под три задачи: охрану, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) и ведение вспомогательных работ в условиях боевых действий с учетом потребностей войск, выявленных в ходе текущей спецоперации».

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В сентябре в Научно-производственном объединении (НПО) «Андроидная техника» рассказали, что в России обсуждается возможность начала серийного производства в интересах «Роскосмоса» и «Росгвардии» перспективного боевого робота «Маркер».

В том же месяце ТАСС со ссылкой на пресс-службу НПО «Андроидная техника» сообщил, что боевой робот «Маркер» может стать носителем до 16 квадрокоптеров-камикадзе.

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Иван Потапов
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