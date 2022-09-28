Российский смертоносный «Маркер» доработают под спецоперацию

РИА Новости: российский робот «Маркер» доработают под задачи спецоперации

Российский боевой робот «Маркер», называемый смертоносным, доработают под задачи специальной военной операции на Украине. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник.

«При том что масса и габариты платформы останутся теми же, что у уже собранных образцов, их функционал и возможности будут значительно расширены», — сказал собеседник агентства.

По его словам, условный «Маркер-2» «будет нацелен минимум под три задачи: охрану, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) и ведение вспомогательных работ в условиях боевых действий с учетом потребностей войск, выявленных в ходе текущей спецоперации».

В сентябре в Научно-производственном объединении (НПО) «Андроидная техника» рассказали, что в России обсуждается возможность начала серийного производства в интересах «Роскосмоса» и «Росгвардии» перспективного боевого робота «Маркер».

В том же месяце ТАСС со ссылкой на пресс-службу НПО «Андроидная техника» сообщил, что боевой робот «Маркер» может стать носителем до 16 квадрокоптеров-камикадзе.