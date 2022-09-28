Минобороны раскрыло потери ВСУ в ходе наступления на краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли более 70 человек при наступлении на краснолиманском направлении

В результате провала украинского наступления на краснолиманском направлении 66-я и 93-я механизированные бригады Вооруженных сил Украины потеряли более 70 человек убитыми. Потери ВСУ раскрыли журналистам в Минобороны России.

Кроме того, украинские войска потеряли четыре танка, шесть боевых машин пехоты (БМП), а также три бронеавтомобиля, добавили в военном ведомстве.

Ранее стало известно, что воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по пунктам временной дислокации тактической группы «Чайка» на Украине. Тактическая группа состоит в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ — она находилась на острове Хортица в Запорожской области.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).