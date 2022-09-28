Минобороны заявило о поражении пунктов дислокации тактической группы «Чайка»

Минобороны РФ заявило об ударе по пунктам дислокации тактической группы «Чайка» на Хортице

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по пунктам временной дислокации тактической группы «Чайка» на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что тактическая группа состоит в 36-й бригаде морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) — она находилась на острове Хортица в Запорожской области. Удары также были нанесены по 56-й мотопехотной бригаде в районе Запорожья.

По данным оборонного ведомства, в результате удалось ликвидировать более 100 украинских военнослужащих и 20 единиц техники.

28 сентября Минобороны заявило об уничтожении до 100 бойцов полка спецназначения «Гепард» в Запорожье. Там же ликвидировали более 50 иностранных наемников.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства в ходе телеобращения, подчеркнув, что призыву будут подлежать только те россияне, которые находятся в запасе.