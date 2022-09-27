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Минобороны заявило об уничтожении до 100 военных полка спецназначения «Гепард»

Минобороны заявило о ликвидации до 100 военных полка спецназначения «Гепард» в Запорожье

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили до 100 военных украинского полка спецназначения «Гепард». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 9-го полка специального назначения были уничтожены в Запорожье. Там же ликвидировали более 50 иностранных наемников.

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Помимо этого, высокоточным оружием был нанесен удар по пункту временной дислокации украинских подразделений 59-й мотопехотной бригады. В результате уничтожены до 50 бойцов ВСУ и пять единиц военной техники.

Ранее Минобороны сообщило, что батальон националистического формирования «Айдар» в ДНР лишился больше половины личного состава. Батальон понес большие потери в ходе боевых действий вблизи Зайцева. После этого командование армии Украины приняло решение отвести остатки подразделения в Часов Яр.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства в ходе телеобращения, подчеркнув, что призыву будут подлежать только те россияне, которые находятся в запасе.

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Анастасия Шейкина
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