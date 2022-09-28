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В Грузии призвали лидеров стран отказаться от посещения Абхазии

Глава Минобороны Грузии Бурчуладзе призвал лидеров стран не посещать Абхазию
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Sputnik / Reuters

Глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе призвал лидеров стран не следовать примеру президента Белоруссии Александра Лукашенко и отказаться от посещения Абхазии. Об этом он заявил в интервью грузинскому телеканалу Pos TV.

«Я бы не советовал ни одному лидеру той или иной страны допустить такую ошибку, которую невозможно было бы исправить или исправление которой обошлось бы дорого. Я надеюсь, что такого у нас не будет. Конечно же, у нас будет строжайшая реакция по поводу визита [Лукашенко в Абхазию]», — отметил Бурчуладзе.

28 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом. Глава республики встретился с абхазским коллегой Асланом Бжанией.

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила посетившего Абхазию Лукашенко в нарушении международного права и двусторонних отношений.

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Юлия Мискевич
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