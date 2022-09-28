В Грузии призвали лидеров стран отказаться от посещения Абхазии

Глава Минобороны Грузии Бурчуладзе призвал лидеров стран не посещать Абхазию

Глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе призвал лидеров стран не следовать примеру президента Белоруссии Александра Лукашенко и отказаться от посещения Абхазии. Об этом он заявил в интервью грузинскому телеканалу Pos TV.

«Я бы не советовал ни одному лидеру той или иной страны допустить такую ошибку, которую невозможно было бы исправить или исправление которой обошлось бы дорого. Я надеюсь, что такого у нас не будет. Конечно же, у нас будет строжайшая реакция по поводу визита [Лукашенко в Абхазию]», — отметил Бурчуладзе.

28 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом. Глава республики встретился с абхазским коллегой Асланом Бжанией.

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила посетившего Абхазию Лукашенко в нарушении международного права и двусторонних отношений.