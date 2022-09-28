Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Президент Грузии обвинила Лукашенко в нарушении двусторонних отношений

Президент Грузии обвинила посетившего Абхазию Лукашенко в нарушении международного права

Фото: РИА Новости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила белорусского лидера Александра Лукашенко, посетившего Абхазию, в нарушении международного права и двусторонних отношений. Об этом она написала в Twitter.

«Это является недопустимым нарушением закона Грузии "Об оккупированных территориях", наших двусторонних отношений и принципов международного права», — заявила Зурабишвили.

28 сентября президент Белоруссии впервые посетил Абхазию с официальным визитом. Глава республики встретился с абхазским коллегой Асланом Бжанией. По его словам, поездка не связана с событиями в мире. Лукашенко добавил, что обсуждал свой приезд с президентом России Владимиром Путиным.

В ответ на визит Лукашенко МИД Грузии вызвал посла Белоруссии Анатолия Лиса. Грузинская сторона потребовала дополнительных разъяснений в связи со случившимся.

Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992-1993 годов. В августе 2008-го Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
14 человек пострадали при взрыве боеприпаса в регионе на границе с Украиной
Роднина дала совет получившим повестки фигуристам сборной России
Стала известна причина взрыва в граничащем с Украиной селе
В России прокомментировали будущее туристического кешбэка в 2023 году
Президент Грузии обвинила Лукашенко в нарушении двусторонних отношений
Россиянам пообещали увеличить количество рейсов в ОАЭ
Брат Моисеева рассказал об изоляции певца от общества
Ревнивый россиянин задушил жену ремнем и получил 11 лет колонии
США и Швеция ударами HIMARS отработали оборону Прибалтики
Врач назвал мобилизованным россиянам способы сохранить здоровье ног
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.