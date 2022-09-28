Президент Грузии обвинила Лукашенко в нарушении двусторонних отношений

Президент Грузии обвинила посетившего Абхазию Лукашенко в нарушении международного права

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила белорусского лидера Александра Лукашенко, посетившего Абхазию, в нарушении международного права и двусторонних отношений. Об этом она написала в Twitter.

«Это является недопустимым нарушением закона Грузии "Об оккупированных территориях", наших двусторонних отношений и принципов международного права», — заявила Зурабишвили.

28 сентября президент Белоруссии впервые посетил Абхазию с официальным визитом. Глава республики встретился с абхазским коллегой Асланом Бжанией. По его словам, поездка не связана с событиями в мире. Лукашенко добавил, что обсуждал свой приезд с президентом России Владимиром Путиным.

В ответ на визит Лукашенко МИД Грузии вызвал посла Белоруссии Анатолия Лиса. Грузинская сторона потребовала дополнительных разъяснений в связи со случившимся.

Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992-1993 годов. В августе 2008-го Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.