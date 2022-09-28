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Посла Белоруссии вызвали в МИД Грузии

МИД Грузии сообщил о вызове посла Белоруссии из-за приезда президента Лукашенко в Абхазию
Анатолий Лис

Анатолий Лис. Фото: Brestcity.com

МИД Грузии вызвал посла Белоруссии Анатолия Лиса из-за визита белорусского президента Александра Лукашенко в Абхазию. Об этом сообщает грузинский телеканал «Имеди» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

Уточняется, что МИД Грузии намерен передать ноту Лису.

Тбилиси крайне встревожен поездкой Лукашенко и требует дополнительных разъяснений, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии впервые посетил Абхазию с официальным визитом. Глава республики встретился с абхазским коллегой Асланом Бжанией. По его словам, поездка не связана с событиями в мире. Лукашенко добавил, что обсуждал свой приезд с президентом России Владимиром Путиным.

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Кристина Есикова
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