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В российском регионе мобилизованным начали делать обереги

Мастерицы ЯНАО начали делать мобилизованным обереги на защиту и удачу

Кадр: страница администрации Салехарда во «ВКонтакте»

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) мастерицы начал изготавливать для мобилизованных граждан обереги. Об этом сообщили в группе «Администрация Салехарда» во «ВКонтакте».

Опытные мастера при изготовлении оберегов читают специальные заговоры на защиту, удачу и успех. Их планируется вручить тем, кого призвали в рамках частичной мобилизации.

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24 сентября 2022

«Салехардские мастерицы организовали изготовление оберегов для ямальских защитников. Национальные куколки-акань для салехардцев, которых призовут в рамках частичной мобилизации, начали изготавливать в региональной общественной организации коренных малочисленных народов Севера "Минлей"», — заявили в администрации города.

Ранее зампред Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе призвал россиян отказаться от покупки свечей «Забудь меня, военкомат». Он также отметил, что «любая эзотерика является средством разрушения человеческой личности».

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Никита Абрамов
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