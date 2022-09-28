Россияне попытались откупиться за 300 рублей от сбитого ими на дороге пенсионера

Водитель «Лады» в Канске сбил пенсионера и дал ему 300 рублей в качестве компенсации

В Красноярском крае пара пожилых россиян сбила пенсионера на автомобиле и в качестве извинений попыталась откупиться. Об этом сообщает издание «Подъем».

Инцидент произошел в Канске. «Лада» наехала на 82-летнего мужчину, когда он обходил лужу по дороге. На видео, которое было снято на месте происшествия, видна большая ссадина на лбу у пенсионера. Также он испачкал в грязи свои перчатки при падении.

Очевидцы пристыдили виновников происшествия и попросили дать пенсионеру 200 рублей в качестве компенсации ущерба. Женщина ответила, что уже дала ему 300. «Ну вы такие деловые! Давайте насмерть сбивать всех будем», — заявила одна из местных жительниц.

«В настоящее время водитель транспортного средства установлен, в отношении него составлен административный материал по статье "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием"», — сообщили в краевом главке МВД.

Ранее российского чемпиона мира по триатлону в эстафете Дмитрия Полянского сбила машина во время тренировки. Полянский попал в ДТП в Москве во время велосипедной тренировки 21 сентября. Водитель нарушила правила дорожного движения, выехав на встречную полосу и задев спортсмена. Триатлонист рассказал, что уже перенес операцию на сломанной ключице.