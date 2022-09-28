Перспективу заморозки конфликта России и Украины оценили

Политолог Межуев допустил заморозку конфликта без мирных переговоров России и Украины

Возобновление мирных переговоров России и Украины в ближайшее время маловероятно. Однако есть вероятность временной заморозки конфликта и снижение уровня эскалации. Перспективу такого развития событий в разговоре с «Лентой.ру» оценил политолог, кандидат философских наук Борис Межуев.

«Обострение 21 сентября произошло в силу дипломатического тупика, который возник на стамбульских переговорах. Единственное, на что можно сейчас рассчитывать, это на позицию генералитета Украины. Появление фигуры [главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия] Залужного в квазиполитическом контексте в странном интервью журналу Time может свидетельствовать о том, что рассматривается вопрос о временной заморозке этого конфликта», — объяснил он.

В беседе с Time Валерий Залужный рассказал, что вырос на русской военной доктрине, а также прочитал все труды начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Он назвал его «умнейшим из людей».

По мнению Бориса Межуева, сейчас Россия и Украина могут договориться о временном прекращении боевых действий как минимум до весны.

Решение о заморозке должны принимать политические руководители России и Украины Борис Межуев политолог

«Временная заморозка возможна, шансы на нее еще есть. Надеюсь, перспективы такой заморозки обсуждаются, в том числе и во время переговоров с МАГАТЭ. Будут говорить, что это все ненадежно, что это позволит противнику накопить силы. Тем не менее это некоторый шанс сейчас прервать лестницу эскалации. Прервать лестницу эскалации в принципе возможно без всяких мирных переговоров, дипломатического и политического решения ситуации, а просто замораживанием конфликта, возможно, в связи с ухудшающимися погодными условиями», — считает Борис Межуев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия признает результаты референдумов по вхождению в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей, то ему будет «не о чем разговаривать» с президентом Владимиром Путиным. В Кремле отметили, что такое решение украинский лидер принял уже давно.

После начала специальной военной операции прошло несколько раундов переговоров делегаций Москвы и Киева. Последняя встреча прошла 29 марта в Стамбуле.