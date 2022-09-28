Звезда «Уральских пельменей» рассказал о знакомстве с Моисеевым

Рожков из «Уральских пельменей» сообщил, что у Моисеева не было звездной болезни

Российский актер, участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» Андрей Рожков рассказал, что при знакомстве с певцом Борисом Моисеевым музыкант показался ему доброжелательным человеком без звездной болезни. Воспоминаниями о первой встрече с артистом Рожков поделился в беседе с KP.RU.

По словам Рожкова, он познакомился с Моисеевым на новогоднем корпоративе примерно 15 лет назад. «С Борисом Моисеевым мы случайно пересеклись в гримерке. Мы поздоровались, обменялись несколькими фразами. Я был приятно удивлен. Уже точно не помню, о чем был разговор, но он показался мне очень доброжелательным и простым, без звездной болезни», — сообщил участник «Уральских пельменей».

Он также отметил, что следить за творчеством музыканта было интересно. «С его песнями мы все, конечно же, были знакомы. Очень сожалею, что уходят такие люди, а вместе с ними и целая эпоха», — добавил юморист.

Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 68 лет в своей квартире в Москве на Краснопролетарской улице. Тело музыканта обнаружил арт-директор Сергей Горох. Сообщалось, что Моисеев умер из-за инсульта, который стал третьим по счету.