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Политолог объяснил возможное смягчение санкций ЕС против России

Политолог Калачев объяснил возможное снятие санкций ЕС против России недопущением кризиса
СюжетСанкции против России:

Фото: Shutterstock

Снятие Европейским Союзом (ЕС) запрета на экспорт российских удобрений возможно и вполне предсказуемо, считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил вероятное смягчение санкций.

Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленные источники сообщило, что Еврокомиссия (ЕК) собирается смягчить некоторые санкции против России, сняв запрет на перевозку российских удобрений, цемента и «иной продукции».

Возможное снятие запрета на экспорт удобрений связано с совершенно ясной и понятной озабоченностью ЕС темой продовольственной безопасности, а именно темой возможного кризиса на рынке продовольствия и возможного голода в отдельных слаборазвитых странах, поделился политолог.

«Европа всегда несла солидарную ответственность за ситуацию в тех же африканских странах, которые получают гуманитарную помощь, и, в принципе, тема удобрений уже поднималась не один раз, потому что от урожайности зависит решение продовольственных проблем, а от решения продовольственных проблем зависит здоровье и жизни людей», — пояснил Калачев. Он также отметил, что проблему изоляции России со стороны западных стран снятие этого запрета все равно не решит.

Ранее стало известно, что европейские страны планируют в течение нескольких недель заключить соглашение, которое, после объявления в России частичной мобилизации, установило бы потолок цен на российскую нефть.

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Екатерина Смирная
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