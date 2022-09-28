Сенатор ответил на разрешение США обстреливать пожелавшие войти в Россию регионы

Сенатор Цеков предупредил США об ответе в случае применения ими серьезного вооружения

Если силы Запада применят серьезное вооружение, они получат ответ со стороны России. Так на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, разрешившего Киеву обстреливать пожелавшие войти в состав России регионы, ответил член Совета Федерации Сергей Цеков, пишут «Известия».

Если Соединенные Штаты продолжат действовать подобным образом, то вполне вероятно, что это будет означать прямое участие американской стороны в конфликте на Украине, предупредил сенатор.

«Все прекрасно понимают, что конфликт происходит на Украине, но между Россией, США и Европой. (...) Другое дело, что если они задействуют серьезное вооружение — не пули, не снаряды, то получат серьезный ответ», — заключил Цеков.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму в миллиард долларов. Ожидается, что пакет будет утвержден в ближайшие дни. Предыдущий пакет помощи Киеву включал в себя боеприпасы для ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды, системы борьбы с беспилотниками, радары, снаряжение для разминирования, стрелковое оружие, приборы ночного видения и утепленное обмундирование для холодной погоды.