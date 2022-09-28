Боррель заявил о диверсии на «Северном потоке»

Глава евродипломатии Боррель назвал инциденты на «Северных потоках» намеренными действиями

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель считает, что инциденты на нитках «Северного потока» и «Северного потока-2» можно объяснить диверсией. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, доступные сведения об аварии указывают на то, что инциденты «являются результатом преднамеренного действия». Боррель подчеркнул, что ЕС поддержит любое расследование произошедшего и предпримет шаги для усиления безопасности.

Nord Stream AG, компания-оператор, со своей стороны ранее констатировала, что сроки восстановления трех ниток морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на данный момент оценить невозможно. Разрушения произошли одновременно, указали там.

Об инциденте на «Северном потоке-2», который так и не успели сертифицировать и запустить до начала спецоперации на Украине, стало известно в ночь на 26 сентября. Nord Stream 2 AG тогда заявила о резком снижении давления в трубе.