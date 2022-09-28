Швеция созвала совет по политике безопасности из-за аварий на «Северных потоках»

STV: премьер Швеции Андерссон созвала совет безопасности из-за ЧП на «Северных потоках»

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон созвала в среду, 28 сентября, совет по политике безопасности из-за аварий на «Северных потоках». Об этом сообщает телеканал STV со ссылкой на министра иностранных дел страны Анн Линде, передает РИА Новости.

По данным телеканала, созванный совет обсудит утечки из газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» и версию, что аварии произошли в результате преднамеренных действий. По словам Линде, произошедшее не является нападением на Швецию, поскольку ЧП случилось не на шведской территории. Она также подчеркнула, что район Балтийского моря имеет большое стратегическое значение. «Такая операция очень сложна — сделать два взрыва, которые привели к трем утечкам газа в этом районе», — отметила она.

Глава МИД Швеции добавила, что не будет строить предположения о том, кто может стоять за диверсиями «Северных потоков». Также она заявила, что королевство готовилось к такому развитию событий из-за вступления в НАТО. По словам Линде, госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал оказать Швеции поддержку в сборе дополнительных сведений о произошедшем.

26 сентября оператор газопровода Nord Stream AG заявил о падении давления в «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». Выяснилось, что потенциальная утечка газа произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море. Шведский сейсмолог Бьорн Лунд раскрыл, что в районе утечек на «Северном потоке» было зафиксировано два подводных взрыва. Один взрыв произошел ночью, а другой — вечером понедельника.

Как допустили немецкие власти, падение давления в газопроводе «Северный поток-2», а также в обеих нитках «Северного потока» могло стать следствием диверсии. Указывалось, что целью возможной диверсии могло стать создание неопределенности на европейских газовых рынках.