Стало известно о страховании «Северных потоков» зарубежными компаниями

Источник РИА Новости: «Северные потоки» застрахованы зарубежными компаниями

Трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2», на которых произошли аварии, были застрахованы в зарубежных компаниях, однако условия страхования неизвестны, рассказали РИА Новости источники.

«"Северный поток" — это международный консорциум. Трубопроводы были застрахованы в зарубежных компаниях», — отметил один из собеседников. Другой заявил, что военные риски не могли входить в покрытие, а они рассматривается в качестве одной из версий. «Скорее всего, страховщик отложит выплату до окончания расследования, а оно, как пишет пресса, в нынешних условиях может растянуться на годы», — отметил он.

Председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров Катерина Якунина пояснила, что если событие подпадает под действие договора, то страховая сначала сделает выплату, а потом, если будет найдена виновная сторона, потребует с нее возмещения. «Если событие не покрывается условиями договора страхования, то весь ущерб будет возмещаться за свет средств оператора или собственника трубопровода. И тогда он сам будет искать виновную сторону», — добавила она. Ранее стало известно, что газ на сумму более двух миллиардов долларов может выйти в воздух в результате утечек из ниток трубопроводной системы «Северный поток».

26 сентября оператор газопровода Nord Stream AG заявил о падении давления в «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». Диспетчеры выяснили, что потенциальная утечка газа произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море.