На границе с Финляндией заметили мобильный военкомат

«Фонтанка.ру»: на границе России и Финляндии заметили мобильный военкомат

Мобильный военкомат заметили на границе России и Финляндии около пропускного пункта «Торфяновка». Об этом в среду, 28 сентября, сообщило издание «Фонтанка.ру» со ссылкой на жителя Санкт-Петербурга.

«Поставили сразу за шлагбаумом на въезде в Россию, справа. Рядом стоит солдатик. Он мне сказал, что еще не работает. То же самое говорила и пограничница, которая ставит печати», — рассказал очевидец.

Информацию об установленном мобильном пункте отбора на военную службу подтвердили 47news в администрации Выборгского района Ленинградской области, уточнив, что работа военкоматов организована в рамках законодательства. Также это подтвердили в областном военкомате, отметив, что длительность пребывания мобильного пункта на таможне пока не известна.

«Да, повестки там вручают», — подтвердил собеседник издания.

Ранее в Северной Осетии на КПП «Верхний Ларс», находящемся на границе с Грузией, заметили авто с надписью «Военный комиссариат».

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.