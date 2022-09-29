Путин заявил о планах террористов на приграничные с Афганистаном страны

Путин заявил, что у террористов в Афганистане есть планы на приграничные страны

У террористов на территории Афганистана есть планы в отношении приграничных стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Очевидно, что находящиеся на афганской территории международные террористы могут строить преступные планы и в отношении приграничных стран, включая государства СНГ», — рассказал российский лидер.

По словам президента, радикалы могут пытаться вербовать сообщников для создания новых ячеек или расконсервирования спящих. Путин подчеркнул, что ситуация на границах стран СНГ требует повышенного внимания. Он уверен, что именно там формируются многие общие угрозы безопасности.

Политик отметил, что в Афганистане сложилась непростая обстановка. «Там продолжают активно действовать террористические и экстремистские группировки. И подтверждение тому — произошедший 5 сентября кровавый теракт около российского посольства в Кабуле, унесший жизни наших граждан», — напомнил глава российского государства, призвав активно использовать потенциал Антитеррористического центра СНГ.

Ранее Путин заявил, что в настоящее время на глазах происходит формирование более справедливого мира, которое сопровождается лежащими на поверхности проблемами.