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Молодая женщина рассказала о преимуществах брака с мужем на 20 лет старше нее

The Sun: женщина рассказала, почему ее не смущает 20-летняя разница в возрасте с мужем

Кадр: @totallysb / TikTok

32-летняя Сара Бет Киркси из США, вышедшая замуж за 52-летнего мужчину, рассказала, почему ее не смущает большая разница в возрасте. Об этом сообщает The Sun.

Молодая женщина назвала главные преимущества брака с мужчиной, который на 20 лет старше нее. «У него больше энергии, чем у меня», — утверждает Киркси. По ее словам, муж всегда отвечает на ее звонки и сообщения, а также принимает ее такой, какая она есть.

Киркси создала страницу в социальной сети TikTok и недавно опубликовала ролик с мужем, где рассказала об их 20-летней разнице в возрасте. Многие пользователи поддержали женщину в ее выборе. «Старше — лучше. Не пытается манипулировать и знает, чего хочет», — гласит один из комментариев.

Ранее сообщалось, что 62-летняя Шерил Макгрегор и ее 25-летний муж Куран Маккейн из США отметили первую годовщину свадьбы и рассказали о своих планах. Супруги собираются завести ребенка от суррогатной матери.

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Алиса Удовик
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