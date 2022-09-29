Европейская страна отменит сезонный безвизовый въезд для россиян
Власти Албании собираются завершить сезонный безвизовый въезд для российских граждан 30 сентября. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на посольство европейской страны в России.
В диппредставительстве напомнили, что, согласно постановлению Совета министров Албании от 29 декабря 2021 года, всем россиянам разрешен безвизовый въезд в страну и пребывание на ее территории для туристических целей сроком на 90 дней ежегодно с 1 мая по 30 сентября. После этой даты он будет отменен, поэтому выезд путешественников из республики должен осуществляться до 30 сентября включительно.
Таким образом, уже с 1 октября российские туристы смогут попасть в Албанию только при наличии местной визы или шенгена. В посольстве подчеркнули, что для въезда в страну в этот период можно воспользоваться электронной албанской визой. Подать заявление на ее получение россияне могут на сайте e-visa.al.
Более того, отмечается, что в случае, если путешественники планируют находиться в республике более 90 дней, им необходимо получить албанскую визу типа «D», «соответствующего подтипа в зависимости от целей пребывания».
Ранее власти Финляндии заявили о закрытии границы с Россией с 30 сентября. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.