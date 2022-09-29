Европейская страна отменит сезонный безвизовый въезд для россиян

Албания 30 сентября отменит сезонный безвизовый въезд для российских туристов

Власти Албании собираются завершить сезонный безвизовый въезд для российских граждан 30 сентября. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на посольство европейской страны в России.

В диппредставительстве напомнили, что, согласно постановлению Совета министров Албании от 29 декабря 2021 года, всем россиянам разрешен безвизовый въезд в страну и пребывание на ее территории для туристических целей сроком на 90 дней ежегодно с 1 мая по 30 сентября. После этой даты он будет отменен, поэтому выезд путешественников из республики должен осуществляться до 30 сентября включительно.

Таким образом, уже с 1 октября российские туристы смогут попасть в Албанию только при наличии местной визы или шенгена. В посольстве подчеркнули, что для въезда в страну в этот период можно воспользоваться электронной албанской визой. Подать заявление на ее получение россияне могут на сайте e-visa.al.

Более того, отмечается, что в случае, если путешественники планируют находиться в республике более 90 дней, им необходимо получить албанскую визу типа «D», «соответствующего подтипа в зависимости от целей пребывания».

Ранее власти Финляндии заявили о закрытии границы с Россией с 30 сентября. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.