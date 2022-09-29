Челябинские хирурги спасли кисть семилетнему мальчику

Хирурги Челябинской детской областной больницы спасли кисть семилетнему Максиму

Хирурги Челябинской детской областной больницы спасли семилетнему мальчику кисть руки, которую «зажевала» беговая дорожка. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, Максим вместе с другом играл возле включенного спортивного снаряда и захотел вытащить застрявшую в нем вещь, однако тренажер затянул его пальцы. Несмотря на то что дети оперативно выключили дорожку, кожа на кисти школьника была стерта практически полностью.

По словам матери Елены, в травматологии хирург заявил, что ситуация нестрашная. Однако в течение двух недель мальчику делали перевязки, но лечение не помогало, поэтому женщина обратилась в областную больницу, где мальчика после осмотра сразу госпитализировали.

«Было повреждение всех слоев кожи, но при этом пациент лечился амбулаторно почти две недели с помощью длительных и болезненных перевязок, что привело к формированию струпа. Медики провели пластику полнослойными кожными лоскутами, забирали кожу с живота и пересаживали ее на пальцы», — рассказал заведующий отделением гнойной хирургии Михаил Погорелов.

Известно, что после многочасовой операции, в ходе которой хирург Светлана Климова наложила больше сотни швов на детские пальцы, жителю Челябинска предстоит долгая реабилитация. В частности, Максим будет посещать лечебную физкультуру и физиолечение.

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