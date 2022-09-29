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Челябинские хирурги спасли кисть семилетнему мальчику

Хирурги Челябинской детской областной больницы спасли кисть семилетнему Максиму

Фото: Philippe Spitalier / Unsplash

Хирурги Челябинской детской областной больницы спасли семилетнему мальчику кисть руки, которую «зажевала» беговая дорожка. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, Максим вместе с другом играл возле включенного спортивного снаряда и захотел вытащить застрявшую в нем вещь, однако тренажер затянул его пальцы. Несмотря на то что дети оперативно выключили дорожку, кожа на кисти школьника была стерта практически полностью.

По словам матери Елены, в травматологии хирург заявил, что ситуация нестрашная. Однако в течение двух недель мальчику делали перевязки, но лечение не помогало, поэтому женщина обратилась в областную больницу, где мальчика после осмотра сразу госпитализировали.

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«Было повреждение всех слоев кожи, но при этом пациент лечился амбулаторно почти две недели с помощью длительных и болезненных перевязок, что привело к формированию струпа. Медики провели пластику полнослойными кожными лоскутами, забирали кожу с живота и пересаживали ее на пальцы», — рассказал заведующий отделением гнойной хирургии Михаил Погорелов.

Известно, что после многочасовой операции, в ходе которой хирург Светлана Климова наложила больше сотни швов на детские пальцы, жителю Челябинска предстоит долгая реабилитация. В частности, Максим будет посещать лечебную физкультуру и физиолечение.

Ранее в Набережных Челнах врачи спасли жизнь электрику из Судана, который прилетел в Россию, чтобы получить медицинскую помощь. Уточнялось, что Мохамед Аббас всю жизнь страдал от врожденного порока сердца, а именно — отклонения митрального клапана, но в 2021 году его самочувствие начало резко ухудшаться. Местные доктора не смогли помочь мужчине, поэтому ради хирургического вмешательства он отправился из Африки в Татарстан.

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Майя Пономаренко
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