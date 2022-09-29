Крупный автопроизводитель создал машину из картона

Автопроизводитель Citroën и концерн BASF создали машину из картона

Крупный французский автопроизводитель Citroën совместно с крупнейшим в мире химическим концерном BASF создал машину из картона вместо металла. Об этом сообщает Reuters.

В компании придумали автомобиль, в котором крыша и капот сделаны из специального картона, для прочности покрытым пластиком. В основу конструкции лег образ медовых сот. Таким образом автомобиль не деформируется. «Это больше, чем просто концепт-кар, который вы привыкли видеть. Это, можно сказать, выражение нового образа жизни», — заявила директор Citroën по будущим продуктам Энн Лалирон.

Особенностью дизайна служит лобовое стекло, которое установлено вертикально — конструкция снижает воздействие солнечного излучения на салон и уменьшает потребность в кондиционировании. Машина весит менее тонны и развивает максимальную скорость в 110 километров в час.

В августе 2022 года один из крупнейших американских автопроизводителей Ford решил производить машины по-новому — процесс будет возможен благодаря полностью безуглеродному электричеству. Компания заключила соглашение с энергетической компанией DTE Energy, закупив новые солнечные батареи в Мичигане.