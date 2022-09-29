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Внешность «женщины-кошки» на новом фото вызвала споры в сети

Внешность миллиардерши Джоселин Вилденстейн на новом фото вызвала споры в сети

Фото: Noam Galai / Getty Images

Миллиардерша Джоселин Вилденстейн, прозванная за свою внешность «женщиной-кошкой», вызвала споры среди поклонников из-за нового фото в соцсетях. Соответствующие комментарии приводит Daily Mail.

Журналисты обратили внимание на новое фото 82-летней Вилденстейн, которым она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России). На снимке знаменитость позирует с моделью Беллой Хадид. На размещенном кадре видно, что лицо «женщины-кошки» выглядит неестественным.

Читатели издания удивились внешнему виду звезды, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Насколько низкой должна быть твоя самооценка, чтобы так изуродовать свое лицо? Жалко женщину», «Сначала я подумал, что это Мадонна», «Сильно отфильтрованное фото или у нее какой-то гениальный визажист!», «Итак, в 82 года она открыла для себя фильтры... Мадонна давала ей уроки?», «Для тех, кто над ней смеется — это не смешно, это очень грустно. Хирурги-мясники нажили состояние, изуродовав ее когда-то нормальное и красивое лицо. Учитывая тот факт, что даже на нефильтрованных фотографиях на ней много яркого макияжа, можете ли вы представить, как она выглядит без него?» — высказывались они.

В 2018 году Джоселин Вилденстейн отвергла слухи о пластических операциях. Она отметила, что особенности ее облика объясняются «швейцарским происхождением». Также женщина пожаловалась, что ее часто путают с актрисой Брижит Бардо.

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Карина Черных
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