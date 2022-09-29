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Джордж Клуни рассказал об «ужасной» ошибке в воспитании детей

Актер Джордж Клуни рассказал о неправильном выборе иностранного языка для детей

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американский актер Джордж Клуни рассказал на шоу CBS Mornings о главной ошибке, которую он допустил в воспитании детей. Его слова передает PageSix.

61-летняя голливудская звезда призналась, что он и его 44-летняя жена Амаль Клуни однажды сделали «неправильный» выбор в пользу иностранного языка, который будут изучать их близнецы — Александер и Элла.

«Мы совершили ужасную ошибку. Мы учили их итальянскому», — рассказал Джордж. «Хотя мы [с Амаль] не говорим по-итальянски. Итак, мы вооружили их [детей] языком, которым они могут причинить нам вред. И мы оба правда не знаем, что они там говорят», — добавил актер.

Джордж и Амаль поженились в сентябре 2014 года, а в июне 2017 года у них родились близнецы — мальчик и девочка.

Ранее сообщалось, что актер Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз.

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Дениза Мацаева
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