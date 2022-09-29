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Названо условие для выхода России из конфликта с Западом

Политический философ Чадаев назвал мотивацию условием выхода России из конфликта с Западом

Фото: Alex Brandon / AP

Россия начала борьбу против западных стран, понимая, против чего борется. Однако для того, чтобы завершить конфликт, Москве потребуется понять, чего она хочет добиться. Такое условие назвал политический философ Алексей Чадаев в разговоре с «Лентой.ру».

По словам эксперта, желание бороться против того, с чем Россия не согласна, обеспечило ей мотивацию для начала борьбы с Западом.

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«Но для того, чтобы из него выйти, надо, конечно, понять не только то, против чего мы боремся, но и то, каким мы видим мир — желанный, идеальный, проектируемый. Тот, к которому мы хотели бы прийти по итогам противостояния. Например, реабилитировать идею государства, формально не отмененную, но которая в современном мире редуцировалась до состояния "флаг, герб, гимн, сборная по футболу"», — пояснил Чадаев.

Он добавил, что государству стоит также отстаивать свой суверенитет, подчеркнув, что без него невозможна демократия. Суверенитет важен и на индивидуальном уровне, считает философ. «Потому что если у тебя суверенитета нет, что толку от конкурентной политики и выборов, если тот, кого ты выбираешь, ничего не решает», — добавил он.

Ранее Чадаев заявил о желании Украины вернуть Европу времен Челентано. По мнению эксперта, фактически украинские власти пытаются вернуть старую Европу и обрести ее «на руинах».

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Виктория Кондратьева
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