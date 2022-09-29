Названо условие для выхода России из конфликта с Западом

Политический философ Чадаев назвал мотивацию условием выхода России из конфликта с Западом

Россия начала борьбу против западных стран, понимая, против чего борется. Однако для того, чтобы завершить конфликт, Москве потребуется понять, чего она хочет добиться. Такое условие назвал политический философ Алексей Чадаев в разговоре с «Лентой.ру».

По словам эксперта, желание бороться против того, с чем Россия не согласна, обеспечило ей мотивацию для начала борьбы с Западом.

«Но для того, чтобы из него выйти, надо, конечно, понять не только то, против чего мы боремся, но и то, каким мы видим мир — желанный, идеальный, проектируемый. Тот, к которому мы хотели бы прийти по итогам противостояния. Например, реабилитировать идею государства, формально не отмененную, но которая в современном мире редуцировалась до состояния "флаг, герб, гимн, сборная по футболу"», — пояснил Чадаев.

Он добавил, что государству стоит также отстаивать свой суверенитет, подчеркнув, что без него невозможна демократия. Суверенитет важен и на индивидуальном уровне, считает философ. «Потому что если у тебя суверенитета нет, что толку от конкурентной политики и выборов, если тот, кого ты выбираешь, ничего не решает», — добавил он.

Ранее Чадаев заявил о желании Украины вернуть Европу времен Челентано. По мнению эксперта, фактически украинские власти пытаются вернуть старую Европу и обрести ее «на руинах».