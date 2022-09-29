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Семь женщин провалились сквозь землю во время вечеринки

В Бразилии семь женщин провалились сквозь землю во время танца

В Бразилии семь женщин провалились сквозь землю во время радостного танца на вечеринке по случаю дня рождения. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в субботу, 24 сентября. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как женщины образовали небольшой круг, обхватив друг друга руками за плечи, и начали прыгать под музыку. В какой-то момент у них под ногами начал трескаться асфальт, и образовался провал. На этом видео обрывается.

На помощь пострадавшим сразу же пришли мужчины, которые были на вечеринке. Никто из упавших в провал не получил серьезных травм. Отряхнувшись и переодевшись, они продолжили празднование.

Ранее сообщалось, что в Китае гости на свадьбе провалились сквозь пол. Инцидент произошел в одном из фешенебельных отелей города Шицзячжуа в провинции Хэбэй.

Евгения Черкасова
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